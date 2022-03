EU-Kommission / C. Centonze

Der Green Deal ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, so EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans.

Eine nachhaltige Agrarerzeugung in der EU ist die richtige Antwort auf den Krieg in der Ukraine. Der EU-Vizekommissionspräsident hält an der Halbierung von Pflanzenschutzmitteln und 20 Prozent weniger Düngemitteln bis 2030 fest.