IMAGO / IP3press

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will kurzfristig russische Gasimporte durch Flüssiggas ersetzen.

Der Krieg in der Ukraine könnte den Klimaschutz in der EU bremsen. Um aus der Abhängigkeit von den russischen Energieimporten wegzukommen, werden längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke und der Import von Fracking Gas in Kauf genommen.