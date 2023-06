IMAGO / U. J. Alexander

Die Wiederaufbereitung von Abwasser und der Einsatz in der Landwirtschaft zur Bewässerung schont Ressourcen.

Am 26. Juni 2023 sind neue Normen in den meisten EU-Ländern in Kraft getreten. Es geht um die sichere Wiederverwendung von behandeltem Abwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung.