Foto: IMAGO / Marc John

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will den Naturschutz in Schutzgebieten in Deutschland verbessern.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) fordert Veränderungen sowohl in der Agrar- als auch Forstwirtschaft. In Schutzgebieten mangele es an einer naturverträglichen Bewirtschaftung.