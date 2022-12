IMAGO / Sven Simon

„Mit dem Erlass schaffen wir sofort Freiräume für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen und kommen auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft voran“, so Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne).

Das Land will den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Zusätzliche Areale werden dafür aktiviert.