Meatless Farm

Wortwitz: Mit einer humorvollen Kampagne hat Meatless Farm in Großbritannien auf sich aufmerksam gemacht.

Das britische Veggie-Startup Meatless Farm steht kurz vor dem bundesweiten Markteintritt. Bislang nur online und in einzelnen Edeka- und Rewe-Testmärkten erhältlich, will das Unternehmen jetzt in ganz Deutschland Fuß fassen.