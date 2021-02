imago images / Countrypixel

Frankreich und Spanien gehören zu den Ländern, in denen 2020 mehr Schweine in den Ställen standen.

In der Corona-Krise steigt in der EU die Zahl der Schweine. Die Hälfte des Wachstums steuert Spanien bei. In Südosteuropa erholen sich die Bestände.