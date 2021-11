Foto: MAGO / BildFunkMV

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat im März 2021 den Bau eines Grenzzauns zu Polen angeordnet.

Im Landkreis Rostock ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. Agrarminister Till Backhaus (SPD) informiert am Dienstag über die Konsequenzen der Seuche.