Tönnies

Das Tönnies-Werk in Weißenfels aus der Vogelperspektive.

Deutschlands größtes Schlachtunternehmen will Ende März die Abteilung am Standort Weißenfels in Sachsen-Anhalt schließen. Grund dafür seien die Ausfuhrsperren für Schweinefleisch nach Asien wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP).