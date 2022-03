Baywa

3D-Ansicht des neuen Agrarstandorts in Burgkunstadt: Bis 2023 will die BayWa vor Ort rund 2,5 Mio. € in die Modernisierung investieren

Der Münchner Konzern übernimmt das Agrargeschäft der Raiffeisen-Waren GmbH in Burgkunstadt. Mit rund 2,5 Mio. € soll der Standort bis 2023 modernisiert werden.