IMAGO / Countrypixel

In der Summe konnte die EU-Landwirtschaft die Arbeitsproduktivität in den Jahren 2020 bis 2021 um durchschnittlich 32 Prozent steigern.

Die landwirtschaftliche Arbeitsproduktivität in der EU hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 um durchschnittlich 1 Prozent erhöht. In der Gemeinschaft gibt es aber Unterschiede.