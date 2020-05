imago images / Ralph Peters

Trotz solcher Warteschlangen wie hier in der Stuttgarter Königstraße: Die Besucherzahlen in wichtigen Einkaufsstraßen lagen auch in der abgelaufenen Woche noch deutlich unter Normalniveau.

Die wichtigsten Branchen-Nachrichten zur Corona-Krise haben wir hier für Sie in einem neuen Dossier zusammengestellt.