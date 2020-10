Die angepriesenen Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen sollen angeblich vom Europäischen Rat und vom Bund gemeinsam angeboten werden. Die deutsche Vertretung der EU-Kommission erläutert, dass es sich um einen „Phishing-Versuch unter Vortäuschung der Identität der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland“ handelt. Vermutlich wollten die Absender der Betrugsmail Daten abgreifen. Die deutsche Vertretung der EU-Kommission hat bei der Polizei Anzeige erstattet und rät Empfängern solcher Phishing-Emails, nicht darauf zu antworten und keinesfalls den Anhang zu öffnen.Die Betrugsmail wird unter dem erfundenen Namen des angeblichen Sprechers der Europäischen Kommission in Deutschland, „Svetla Bobeva“, von der Domain ec-europa.eu versandt. „Dies ist nicht die Domain der Europäischen Kommission. Die in den Kontaktdaten der Betrugsmail angegebene Faxnummer führt nach Bischofswerda/Sachsen“, betont die Behörde. Bereits im Juli gab es einen Phishing-Versuch, damals von der betrügerischen Domain eu-coronahilfe.de, die inzwischen gesperrt ist.