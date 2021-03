Foto: Agrarministerium Stuttgart

Das Hofgut Kirschgartshausen ist ein Versuchsgut der Südzucker AG. Dort sollen im Juni 2022 die DLG-Feldtage stattfinden.

Die DLG-Feldtage in Erwitte können auch in diesem Jahr nicht stattfinden und wandern zum Teil ins Netz ab. Ein erneuter Anlauf für eine Präsenzmesse startet der Veranstalter im Juni 2022 in Mannheim.