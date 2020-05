Bei meist osteuropäischen Mitarbeitern im Westfleisch-Schlachthof in Coesfeld wurden in den vergangenen Tagen 151 Corona-Virus-Infektionen festgestellt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nannte die Unterbringung der meist aus Rumänien und Bulgarien kommenden Schlachthofmitarbeiter in Gruppenunterkünften als einen möglichen Grund für den Ausbruch. Es könne sein, dass diese Unterbringungen nicht den in einer Pandemie nötigen Hygienestandards genügen.



Laumann kündigte an, den Schlachthof in Coesfeld vorübergehend zu schließen. Es sollten nun alle 1.200 Mitarbeiter des Betriebs getestet werden, sagte Laumann. Außerdem ordnete er an, in allen Schlachthöfen in NRW die Mitarbeiter testen zu lassen. In den Tagesthemen schätzt der Minister die Zahl der Tests auf 17.000 bis 20.000. Im Landkreis Coesfeld gibt es jetzt je 100.000 Einwohner 61 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Damit dürfen die geplanten Lockerungen nicht am 11. Mai, sondern voraussichtlich erst in einer Woche, am 18. Mai, in Kraft treten, so sieht es der von der Bundesregierung vereinbarte Notfallmechanismus oberhalb von 50 Neuinfektionen in Landkreisen und kreisfreien Städten vor.

Auch in einem weiteren Westfleisch Betriebe in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) haben sich 33 von 1.250 Mitarbeitern mit dem Virus angesteckt, teilte Laumann mit.

Am Wochenende werden auf dem Betriebsgelände von Westfleisch in Uentrop im Landkreis Hamm mehr als 1.000 Mitarbeiter getestet. Für eine vorübergehende Schließung sieht der Oberbürgermeister noch keine Veranlassung.



In einem Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Schleswig-Holstein sind in der Vorwoche 109 Beschäftigte positiv getestet worden. Der Betrieb am Vion-Standort Bad Bramstedt wurde vorsorglich geschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, sind zunächst außerplanmäßige Betriebsferien geplant. Die Landesregierung lässt nun in allen großen Schlachtbetrieben im Norden die Mitarbeiter testen.