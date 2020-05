In der Reihenuntersuchung bei Wiesenhof in Bogen wurden 923 Beschäftigte des Unternehmens in der abgelaufenen Woche getestet. 150 weitere Tests stehen noch aus. Um abzuwenden, dass die seit knapp einer Wocher gültigen Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder aufgehoben werden, haben die zuständigen Behörden angeordnet, dass Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Corona-Fälle nachgewiesen worden sind, unter Quarantäne gestellt werden. Infizierte Personen, die in den Gemeinschaftsunterkünften nicht isoliert werden können, müssten vorübergehend in zentrale Einrichtungen von Stadt und Landkreis Straubing-Bogen ziehen.

Covid-19-Fälle bei Vion und Danish Crown

Wiesenhof in Bogen teilte in einer Erklärung mit, eigene Tests bei Mitarbeitern durchführen zu wollen, um so immer einen aktuellen Status über mögliche Neu-Infektionen zu haben. Ziel sei es, die Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Der Betrieb solle aber weitergehen. Das Unternehmen Donautal-Geflügelspezialitäten, das zum PHW-Konzern gehört werde zusätzliche Wohnungen für Werkvertragsbeschäftigte organisieren, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Bei dem Unternehmen sind 1.021 Mitarbeiter, darunter 525 mit Werksverträgen beschäftigt.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt/Schleswig-Holstein mit mittlerweile 131 Covid-19-Infizierten ist ein weiterer Schlachthof in Husum von Danish Crown betroffen. Dort meldet das Landratsamt drei Corona-Fälle aus dem Umfeld des Betriebes. Die Behörden des Landkreises Nordfriesland teilten nach einer Besichtigung mit, die Produktion könne weiterlaufen. Insgesamt wurden 340 Personen getestet, Danish Crown beschäftigt am Standort Husum etwa 250 Mitarbeiter.

Vion will Produktion wieder starte

Am vergangenen Donnerstag wurden Tests bei den 1.900 Mitarbeiter in den Fleischwarenfabriken in Böklund und Satrup (Kreis Schleswig-Flensburg) durchgeführt. Vion will den Standort in Bad Bramstedt in der kommenden Woche wieder hochfahren.

MEHR DAZU Coronakrise NRW ordnet Schließung von Westfleisch in Coesfeld an Immer mehr Mitarbeiter von Schlachthöfen in Coesfeld und Schleswig-Holstein erkranken an Covid-19. Die Landesregierungen wollen in allen Schlachthöfen Tests zum Corona-Virus durchführen.

Vor einer Woche wurden an Westfleisch-Standorten in Nordrhein-Westfalen viele Mitarbeiter meist osteuropäsicher Herkunft positiv auf Covid-19 getestet.