IMAGO / Martin Wagner

Die Ölpreise stehen seit zwei Tagen unter Druck. Brent fällt am Morgen unter 73 US-$/Barrel und handelt damit mehr als 3 US-$/Barrel niedriger als zu Wochenbeginn. WTI ist unter die Marke von 70 US-$ gerutscht, verglichen mit 73 US-$ am Montag.