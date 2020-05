Verschiedene Handelsunternehmen unterstützen

Die Zertifizierungsorganisation Global GAP stellt jetzt auch frei zugängliche Schulungsvideos für die Ernte von Erdbeeren und Rhabarber bereit, um Landwirte zu unterstützen, die es mit unerfahrenen Hilfskräften versuchen wollen. Die Videos stehen in Deutsch, Englisch und Rumänisch zur Verfügung.Die Herstellung der Videos ist von Edeka, Lidl sowie Kaufland und für Erdbeeren zusätzlich von Rewe/Penny unterstützt worden. Sie zeigen, wie Erdbeeren und Rhabarber richtig geerntet werden, welche Hygieneregeln zu befolgen sind, bevor es auf die Felder geht, was bei Ernte, Transport und Lagerung zu beachten ist, welche Kleidung bei der Ernte getragen werden sollte und wie man sich richtig am Arbeitsplatz verhält, um die Risiken einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern.