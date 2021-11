IMAGO / Sven Simon

Beyond Meat hat im Quartalsbericht einen eher schwachen Ausblick gegeben - und dafür die Quittung der Anleger erhalten.

Lebensmittelhersteller haben es derzeit nicht leicht an den Börsen – selbst wenn es sich um die angesagten Veggie-Produkte handelt: US-Fleischersatzhersteller Beyond Meat ist in dieser Woche abgestürzt, Oatly dümpelt vor sich hin und auch der deutsche Vegan-Pionier Veganz musste nach seiner Erstnotierung in dieser Woche Verluste in Kauf nehmen.