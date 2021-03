Erzeugung von Schweinefleisch: Großbetriebe legen stark zu

MOSKAU Die großen industriellen Hersteller von Schweinefleisch in Russland sind im vergangenen Jahr noch mächtiger geworden und haben ihre Produktion überdurchschnittlich stark nach oben geschraubt.

Die Top-10-Betriebe in Russland

Unternehmen Schlachtaufkommen an Schweinen 2020 Miratorg 522.300 Velikoluksky 307.900 RusAgro 307.700 Cherkizovo 306.600 Agropromkoplektatsiya 257.500 Agro-Belogory 250.100 Sibagro JSC 237.500 Agroeco 226.700 RBPI/CPF 129.200 APK Don 112.700 Top 10 insgesamt 2.545.500 industrielle Produktion insgesamt 4.890.800 Angaben in t Lebendgewicht

Wie aus einer Übersicht des Nationalen Verbands der Schweinezüchter (NSS) hervorgeht, produzierten die Top-10-Unternehmen zusammen fast 2,55 Mio. t Schweinefleisch in Lebendgewicht; das waren 380.000 t oder 17,5 Prozent mehr als 2019. Die gesamte industrielle Schweinefleischerzeugung wuchs dagegen laut NSS „nur“ um 10,8 Prozent auf 4,89 Mio. t. Dementsprechend ist der Anteil der zehn größten Konzerne an der industriellen Gesamtproduktion auf 52,0 Prozent gestiegen; 2017 hatte dieser erst bei 42,4 Prozent gelegen.Mit Abstand größter Produzent ist die Agrarholding Miratorg, die ihre Schweinefleischproduktion gegenüber 2019 um 22,4 Prozent auf 522.300 t steigerte. Gut jedes zehnte erzeugte Kilogramm Schweinefleisch in Russland stammt von diesem Konzern, der auch bei Rindfleisch die Rangliste anführt und zudem Geflügelfleisch, Fleischwaren und Fertiggerichte herstellt. Das Futter wird in der Regel selbst angebaut und für die Tiere bereitgestellt. Auf den Plätzen zwei bis vier landeten mit Velikolusky, RusAgro und Cherkizovo Konzerne mit einer Produktion von jeweils rund 307.000 t Schweinefleisch, was einem Marktanteil von jeweils 6,3 Prozent entsprach.Das stärkste relative Wachstum verzeichnete im vergangenen Jahr die erst 2009 gegründete Agroeco-Gruppe mit einem Erzeugungsanstieg von 39,9 Prozent auf 226.700 t Schweinefleisch. Grund hierfür sei vor allem die Inbetriebnahme neuer Futtermühlen und Schweineproduktionsstätten in der Region Tula rund 200 Kilometer südlich von Moskau gewesen, teilte der NSS mit. Verglichen mit Deutschland ist die Konzentration der russischen Schweineschlachter jedoch noch verhältnismäßig gering. Laut einer Auswertung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands ( ISN ) kamen die Top-10-Unternehmen hierzulande im Jahr 2019 auf einen Anteil von 80 Prozent bei den Schweineschlachtungen.





Dieser Text erschien zuerst auf www.fleischwirtschaft.de.