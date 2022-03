V2Food

"Der alternative Proteinmarkt wird in die Billionenhöhe gehen“, prognostiziert Nick Hazell, CEO von V2Food, und sieht große Chancen für die australische Agrarwirtschaft.

Ein Fermentations-Hub in Tasmanien und die enormen Chancen von Fleisch auf pflanzlicher Basis standen im Mittelpunkt der Sitzung „Future of Food“. Sie war Teil der Abares-Konferenz, die in der ersten Märzwoche in Australien stattfand. Erzeuger, Experten und Vertreter der Agrarindustrie nahmen an der viertägigen virtuellen Veranstaltung teil.