picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Stefan Sauer

Der Landkreis Cloppenburg kündigte nach dem Geflügelpestausbruch in einem Entenmastbetrieb ein intensives Monitoring an verendeten Tieren in Nachbarbetrieben an. (Archivbild)

Die Tierseuche hat die Hochburg der deutschen Geflügelwirtschaft erreicht. Zehntausende Tiere müssen gekeult werden.