IMAGO / Sven Eckelkamp

Besonders betroffen ist der Westen Niedersachsens, in dem sich die Geflügelhaltung konzentriert.

Einen weiteren Fall der Geflügelpest des Subtyps H5N8 in einer Tierhaltung in Schleswig-Holstein hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt. In Schleswig-Holstein sind bislang zehn Betriebe mit rund 134.000 Stück Geflügel von der Seuche betroffen.