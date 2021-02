Für Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus belegt der schon neunte Ausbruch in einem Nutztierbestand des Landes die anhaltend dramatische Seuchenlage.

Die Hochpathogene Aviäre Influenza hat in dieser Woche erneut für erhebliche Ausfälle in der Nutztierhaltung gesorgt.

Nach An