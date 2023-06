IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Fußgängerzone in der Münchner Innenstadt. Nach wie vor hohe Inflationsraten knabberten an der Kaufkraft der Haushalte und verhinderten, dass der private Konsum seinen positiven Beitrag leisten könne, so die GfK.

Nach acht Anstiegen in Folge prognostizieren die Marktforscher der GfK für Juli zum ersten mal wieder einen Rückgang beim Konsumklima – zur Überraschung von Analysten. Die GfK macht aber auch einen Lichtblick aus.