Foto: IMAGO / STPP

2020 war die letzte IGW mit der Niedersachsen-Halle. 2021 gab es eine virtuelle Veranstaltung.

Den in der Branche beliebten Niedersachsen-Abend auf der Grünen Woche in Berlin wird es auch im zweiten Jahr in Folge nicht geben. Das Land hat wegen der unsicheren Corona-Entwicklung für 2022 abgesagt.