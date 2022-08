IMAGO / aal.photo

Starker Zuwachs durch Erneuerbare Energien: Im Mai eröffnete die Baywa in Haltern am See diese schwimmende Photovoltaik-Anlage.

Die Bilanz des Agrarhandelskonzerns Baywa zum ersten Halbjahr ist deutlich besser ausgefallen als 2021. Der Schwung soll auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten.