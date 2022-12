IMAGO / blickwinkel

Prognosen für das kommende Jahr waren vermutlich noch nie so schwer wie in diesen Tagen.

Alles, was an dieser Stelle vor einem Jahr geschrieben wurde, war spätestens am 24. Februar Makulatur. Die Gültigkeit von Prognosen hat sich deutlich verkürzt. Und dennoch gibt es Versuche, das kommende Jahr irgendwie zu fassen zu bekommen.