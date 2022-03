Foto: privat

Für den KTBL-Experten Dr. Jens Grube bringen Investitionen in das eigene Lager Pluspunkte für die Vermarktung.

Wer Getreide und Raps selbst einlagert, hat die Chance, nach der Ernte im Verlauf des Wirtschaftsjahres höhere Marktpreise zu erzielen. Dr. Jens Grube vom Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) in Darmstadt erläutert, was dabei beachtet werden sollte.