IMAGO / Arnulf Hettrich

Die Zuckerkartellanten müssen ihren Kunden Schadenersatz zahlen, so die Entscheidung des LG Mannheim.

Das Landgericht Mannheim hat Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen zu Regresszahlungen an Nestlé und Müller Milch & Co. in Millionenhöhe verurteilt. Der Richterspruch in den Pilotverfahren hat für zahlreiche weitere Klagen von Kunden der drei Kartellanten Signalwirkung.