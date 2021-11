Foto: IMAGO / Sascha Ditscher

Im Oktober 2020 protestieren Landwirte vor dem Zentrallager Lidl in Koblenz.

Bauern in Norddeutschland kündigen neue Proteste an. Am Donnerstag ist eine Demo vor dem Edeka-Zentrallager in Wiefelstede geplant. Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) wird an den Verhandlungstisch gerufen.