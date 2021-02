Durch Ihre Teilnahme Online-Umfrage zum Informationsverhalten helfen Sie, Produkte und Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ausgewählte Ergebnisse werden Ihnen in einem der kommenden Technik Talks mit Dieter Dänzer und in der agrarzeitung vorgestellt. Für das Beantworten der Fragen benötigen Sie nur wenige Minuten.