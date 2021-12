IMAGO / imagebroker

Rehbock in einem Weizenfeld in Niederösterreich: Die hohen Weizenpreise führen auch in der Alpenrepublik zu einer Verknappung des Angebots.

Wegen geringer Bestände fordern österreichische Bäcker und Mühlen einen Exportstopp für Getreide. Doch unter anderem die Landwirtschaftskammer ist strikt dagegen.