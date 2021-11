Wem vertraue ich meide Daten an?

Wir wollen Ihre Ansichten und Erfahrungen zu den Themen Breitbandverfügbarkeit, Digitalisierung, Vernetzung, Autonomie, Robotik kennenlernen.

Bitte beteiligen Sie sich an der neuesten Trendstudie des New Ideas Think Tank (NITT) aus dem Bereich der Landtechnik und des Betriebsmanagements mit dem Themenkomplex „Breitbandverfügbarkeit, Digitalisierung, Vernetzung, Autonomie, Robotik“. Durch Ihre Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Studie helfen Sie, Produkte und Dienstleistungen noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Gefragt ist das Feedback von Landwirten, Lohnunternehmern, Herstellern, Fachhändlern und Digitalen Dienstleistern. Ausgewählte Ergebnisse werden Ihnen in einem der kommenden Technik Talks und in der agrarzeitung sowie auf landwirt.com vorgestellt. Hier finden Sie die Online-Umfrage für die neue NITT-Trendstudie in der Landwirtschaft zu beteiligen.