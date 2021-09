UPL

Extrakte aus Knotentang können als Biostimulanzien wirken.

Biostimulanzien wie Mikroorganismen und Algenextrakte rücken im Pflanzenbau in den Fokus. Sie können abiotische Störfaktoren entschärfen. Derartige Produkte vertreibt auch das Unternehmen UPL Ltd. in Deutschland.