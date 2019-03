Ranking: Die größten Bierproduzenten Deutschlands

1 / 15 Im Ranking der größten 15 Brauereiunternehmen Deutschlands befindet sich die Privatbrauerei Eichbaum aus Mannheim auf Platz 15. Sie konnte den Absatz um 1,2 Prozent auf 0,56 Mio. hl im Inland steigern. (Bild: Eichbaum) 2 von 15 Teilen 2 / 15 Karlsberg brachte 1,025 Mio. hl an den Kunden. Die Homburger Brauerei verkaufte 1,5 Prozent mehr Bier im Vergleich zum Vorjahr. (Bild: Karlsberg) 3 von 15 Teilen 3 / 15 Das Jahr 2018 war für die Darguner Brauerei ein voller Erfolg. Rund 1,1 Mio. hl des Biers aus Mecklenburg-Vorpommern konsumierten die Deutschen. Das sind 6,8 Prozent mehr als im Jahr 2017. (Bild: Darguner Brauerei) 4 von 15 Teilen 4 / 15 Weniger gut lief es dagegen für das Erdinger Weißbräu: Mit 1,358 Mio. verkauften Hektolitern musste die bayerische Privatbrauerei Einbußen von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. (Bild: Erdinger Weißbräu) 5 von 15 Teilen 5 / 15 Auf Platz 11 des Rankings rangiert das Augustinerbräu. Rund 1,41 Mio. hl des Gerstensaftes konnten die Münchner unters Volk bringen und verbesserten sich um 0,7 Prozent. (Bild: Augustinerbräu) 6 von 15 Teilen 6 / 15 Die Carlsberg-Holsten-Gruppe konnte ihren Absatz auf dem deutschen Markt um 4,5 Prozent auf 2,54 Mio. hl steigern. Der Hersteller von Marken wie Astra und Lübzer ist in diesem Ranking die einzige Brauerei, die kein Bier ins Ausland verkauft. (Bild: Carlsberg-Holsten) 7 von 15 Teilen 7 / 15 Auch Veltins gehört zu den Profiteuren des Jahres 2018: Mit 2,819 Mio. hl Bier steigerte sich der Inlandsabsatz des Bieres aus dem Sauerland um 5,5 Prozent zum Vorjahr. (Bild: C.&.A. Veltins ) 8 von 15 Teilen 8 / 15 Auch für andere Bierbrauer aus dem Sauerland verlief 2018 positiv: Die Warsteiner Gruppe verkaufte 5,6 Prozent mehr Bier an seine deutschen Kunden als im Jahr zuvor. Rund 3,447 Mio. hl flossen aus den Tanks. (Bild: Warsteiner Gruppe) 9 von 15 Teilen 9 / 15 Die TCB-Gruppe (Coschützer, Gilde) aus Frankfurt/Oder rangiert auf Platz 7 und steigerte sich um 0,5 Prozent auf 4,12 Mio. hl. (Bild: TCB-Gruppe) 10 von 15 Teilen 10 / 15 Die sechs Marken der Paulaner-Gruppe verkauften 4,7 Mio. hl Bier auf dem deutschen Markt. Das Verkaufsergebnis aus 2018 war um 4,4 Prozent besser als im Vorjahr. Sie ist der sechst-größte Bierhersteller Deutschlands. (Bild: Paulaner Brauerei ) 11 von 15 Teilen 11 / 15 Oettinger verlor 2 Prozent und konnte nur noch 5,88 Mio. hl des Gerstensafts veräußern. (Bild: Oettinger Brauerei ) 12 von 15 Teilen 12 / 15 Die Krombacher Gruppe setzte 6,041 Mio. hl im Inland ab. Die Unterfranken konnten dieses Ergebnis um 3,8 Prozent steigern und befinden sich in diesem Ranking somit auf Platz 4. (Bild: Krombacher Gruppe) 13 von 15 Teilen 13 / 15 Die Bitburger Braugruppe verzeichnete im vergangenen Jahr einen leichten Absatzrückgang um 2,2 Prozent. Die Gruppe, die unter anderem Marken wie Köstritzer, Lichter und König herstellt, ist mit 6,16 Mio. verkauften Hektolitern die drittgrößte Brauerei Deutschlands. (Bild: Bitburger) 14 von 15 Teilen 14 / 15 Die zweitgrößte Brauereigruppe auf dem deutschen Markt ist mit 6,597 Mio. hl die Anheuser-Busch InBev aus Bremen. Der Produzent von unter anderem Becks, Diebels und Hasseröder brachte 0,5 Prozent weniger Bier unters Volk. (Bild: AB InBev Deutschland ) 15 von 15 Teilen 15 / 15 Unangetasteter Marktführer ist jedoch die Radebergergruppe, zu der auch Jever, Radeberger, Tucher und Schöfferhofer gehören. Rund 11,01 Mio. hl Bier vertrieb der Frankfurter Konzern und hatte so einen Abstand von 4,413 Mio. hl zum nächsten Konkurrenten Anheuser-Busch. Sie übertrafen somit ihren Absatz aus dem Vorjahr um 1,9 Prozent. (Bild: Radeberger) 16 von 15 Teilen

Hier kommt ein Ranking der größten Bierproduzenten in Deutschland. Gemessen wurden die Konzerne an ihrem Inlandsabsatz in Hektolitern. An der Spitze des von der Lebensmittelzeitung erstellten Rankings steht die Radeberger-Gruppe, die Marken wie Jever und Schöfferhofer im Sortiment hat. Die Darguner Brauerei aus Mecklenburg-Vorpommern konnte mit einem Zuwachs von 6,8 Prozent das größte Absatzwachstum verbuchen.Das Ranking umfasst neben normalem Bier auch alkoholfreies und Malzbier. Insgesamt steigerten die führenden Braugruppen Deutschlands ihren Absatz 2018 um 1,4 Prozent. Die 15 größten Bierproduzenten verkauften 58,8 Mio.hl. Gerstensaft am deutschen Markt.Die Branche sieht sich weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert: Die Bevölkerung im Land wird älter, die Menschen gehen weniger aus und die Getränkeauswahl wächst. Das alles drücke die Nachfragen nach unten, monierte der Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele.