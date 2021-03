Foto: privat

Das Fabrikat von Lemmer-Fullwood umfasst 17 vollautomatische Melkstände.

Derzeit läuft bei der Agrarprodukte Kitzen e.G. der Endspurt für das jüngste Großprojekt. In ziemlich genau einem Monat soll der moderne Milchviehstall auf der Liegenschaft in Großzschocher in Betrieb genommen werden.