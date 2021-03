IMAGO / blickwinkel

Die Rindfleischproduktion nahm in Irland um rund 2 Prozent zu, vor allem weil dort mehr Kühe und Färsen geschlachtet wurden.

Niedrige Preise und eine schwache Nachfrage sorgten in der EU 2020 für sinkende Schlachtzahlen. In Spanien und Österreich waren die Einbußen am größten.