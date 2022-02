IMAGO / SNA

An- und Verkaufskurse für US-Dollar und Euro am Montag in Moskau: Der Rubel ist abgestürzt.

Die Sanktionen des Westens wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben den Rubelkurs am Montag auf eine steile Talfahrt geschickt. Die russische Zentralbank verdoppelte daraufhin den Leitzins.