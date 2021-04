Foto: IMAGO / BildFunkMV

Blick auf die Schweinemastanlage in Alt Tellin.

In Alt Tellin in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Woche vor Ostern 10.000 Schweine verbrant. Politiker fordern Gesetzesänderungen bei Genehmigungen für Megaanlangen ohne Flächenbindung.