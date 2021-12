IMAGO / Arnulf Hettrich

Mälzereien zahlen hohe Prämien.

Ausgehend von einer Gesamternte von 1,6 Mio. t Sommergerste in diesem Jahr wird in Deutschland mit etwa 1 Mio. t Qualitätsbraugerste gerechnet. Davon geht die Braugerstengemeinschaft in München aus.