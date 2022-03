Verbio

Als erster Standort in Deutschland nahm die Verbio Zörbig GmbH in Sachsen-Anhalt im September 2004 die Produktion von Bioethanol für den Einsatz in Kraftstoffen auf.

Die Bioenergiefirma aus Leipzig wird jetzt an der Frankfurter Börse gehandelt. Es gibt große Pläne für die Zukunft.