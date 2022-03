Foto: Imago / Jürgen Schwarz

Nur 1,3 Prozent des Wasserverbrauchs in Deutschland entfällt auf landwirtschaftliche Zwecke.

In Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren Wasser in der Menge des Bodensees verlorengegangen. Besonders Süddeutschland ist betroffen. Die Landwirtschaft hat daran aber nur einen geringen Anteil.