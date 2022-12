YARA GmbH & Co. KG

Sie wünschen sich freirieselnde, staubfreie Ware – auch nach langer Lagerung? Dann sollten Sie auf Big Bags setzen. Denn sie schützen den Dünger vor Qualitätsverlusten, und zwar entlang der gesamten Lieferkette – vom Werk bis zum Feld. Auch Feuchtigkeit während des Transports oder der Lagerung ist dank der wasserabweisenden Innenfolie des Sacks kein Problem.Mehr Sortenvielfalt in der Fruchtfolge und genau berechnete Stickstoffmengen machen Einheitslösungen schwieriger. Wenn Sie Dünger in Big Bags kaufen, können Sie verschiedene Sorten in kleineren Mengen auf engstem Raum lagern. Sie müssen keinen Kompromiss mehr mit einem Universaldünger eingehen. Genauso wichtig ist der genaue Mengenüberblick im Lager. Dank Big Bags lohnt es sich, übrig gebliebene Dünger bis ins nächste Jahr zu lagern – auch wenn es nur geringe Mengen sind.Die Verwendung von Big Bags bietet höchste Transparenz beim Düngerkauf. Herkunft und genaue Zusammensetzung des Düngers sind auf den ersten Blick auf den Säcken erkennbar. Nicht zuletzt werden Big Bags von Yara direkt auf den Hof geliefert. Hier hat jeder LKW-Fahrer Warenbegleitpapiere dabei, die ebenfalls Aufschluss über die genaue Deklaration und Herkunft geben.





Die Technik zum Verladen der Big Bags ist auf jedem Hof vorhanden, zum Beispiel ein Traktor mit Frontlader oder ein Gabelstapler. Achten Sie aber unbedingt darauf, die Big Bag-Schlaufe beim Verladen vor scharfkantigen Verladegabeln zu schützen. Und zu guter Letzt ist ein sauberes Lager ein angenehmer Nebeneffekt. Denn platt gefahrene Düngerkörner, die reichlich Feuchtigkeit aufnehmen, mag niemand. Weitere Tipps zur sicheren Handhabung und Lagerung von Dünger in Big Bags finden Sie hier



Kostenlose Abholung der Säcke vom Hof und Recycling



Die Säcke können Sie kostenlos über das RIGK-System entsorgen. Sie werden anschließend recycelt und werkstofflich verwertet. Aus ihnen werden zum Beispiel Kabelkanäle hergestellt oder diverse Produkte für die Bauindustrie. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite: www.bigbagweg.de