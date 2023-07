Foto: Imago / Sylvio Dittrich

Die nächsten Tage sind von Schauern und Gewittern geprägt.

In der Nacht zum Samstag in Küstennähe weitere Schauer und vereinzelte Gewitter. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt und allmählich nachlassende Schauertätigkeit. Tiefstwerte zwischen 14 und 8 °C, in einigen Mittelgebirgstälern bei längerem Aufklaren etwas darunter.