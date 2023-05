Foto: IPK Gatersleben

Im Rhizotronsystem können Rapspflanzen automatisch phänotypisiert werden.

In der Sortenzucht erfordert die Analyse von Merkmalsveränderungen an den Pflanzen eine hohe Expertise. Am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben in Sachsen-Anhalt übernehmen Kameras und künstliche Intelligenz die Phänotypisierung.