Foodwatch

Foodwatch hat alle 394 Lebensmittelüberwachungsbehörden nach der Zahl der Betriebe im Überwachungsgebiet, der Anzahl der Lebensmittelkontrolleure, den Soll-Plankontrollen und nach den tatsächlich durchgeführten Kontrollen befragt. In den Grünen Landkreisen wurden die Kontrollen zu über 95 Prozent durchgeführt. In den Tiefroten Gebieten liegt die Quote bei unter 50 Prozent. Bayern meldete nur, ob die Quote erfüllt wurde (blau) oder nicht (lila). Bei einigen Landkreisen wurde die Quote von Foodwatch geschätzt. Aus den grau gefärbten bayerischen Landkreise erhielt Foddwatch keine Informationen.

Viele Landkreise schaffen es nicht, Lebensmittelunternehmen zu kontrollieren, weil die Ämter zu wenig Personal haben. Foodwatch fordert Konse